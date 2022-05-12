В Челябинской области почти в два раза снизилось количество поддельных банкнот

Чаще всего фальшивомонетчики копируют купюры в 5 тыс. рублей

Всего 56 фальшивых купюр обнаружили в Челябинской области в первом квартале 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го количество подделок сократилось в 1,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Самой частой подделкой является купюра в 5 тыс. рублей. За январь — март этого года из оборота изъяли 38 таких банкнот. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей уменьшилось почти в 2,5 раза.

«Количество остальных банкнот с признаками подделки, наоборот, незначительно выросло. Так, специалисты банковской сферы обнаружили 10 фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, в прошлом году — 8 штук. Кроме того, из оборота выведено пять фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей и три — 500 рублей, год назад было выявлено по одной подделке этих номиналов. Также была обнаружена одна фальшивая стодолларовая купюра, год назад подделки иностранных государств выявлены не были», — отмечают в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Поддельные купюры часто встречаются в мелких магазинах и киосках, на заправках и рынках, а также при наличных расчетах между гражданами. Специалисты советуют не терять бдительность и всегда проверять признаки подлинности денег до того, как они попадут к вам в кошелек. Подсказкой станут карточки, которые находятся под главной картинкой этой новости. Сохраните их себе, чтобы полезная информация всегда была под рукой.