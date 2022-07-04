В Челябинске осуждены пять фальшивомонетчиков

Преступники не только подделывали купюры Центробанка, но и «прокачивали» билеты «банка приколов»

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу пяти фальшивомонетчиков. За пять месяцев они успели причинить магазинам, такси и гражданам ущерб более чем на 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По данным прокуратуры, осужденные признаны виновными в мошенничестве и изготовлении поддельных денег (части 1, 2 статьи 159, часть 1 статьи 186 УК РФ). Как выяснилось в ходе предварительного следствия, с декабря 2019-го по апрель 2020 года «художники» изготавливали поддельные купюры. Кроме того, они дорисовывали билеты «банка приколов», делая их похожими на настоящие деньги.

Своим «творчеством» фальшивомонетчики расплачивались за услуги такси, покупали товары в магазинах и по объявлениям частных лиц. Общая сумма причиненного ущерба превысила 70 тысяч рублей.

Четверо осужденных получили реальные сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет 3 месяцев в колониях общего и строгого режима. Один отделался условным наказанием в 3 года 6 месяцев с испытательным сроком в 3 года.