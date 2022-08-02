В Челябинской области число поддельных банкнот сократилось на треть

Чаще всего в регионе выявляют фальшивые купюры 5 тыс. рублей

В первом полугодии 2022 года в банковской системе Челябинской области было выявлено 135 поддельных банкнот, что на 31% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Чаще всего по-прежнему подделывают денежные знаки номиналом 5 000 рублей. В первом полугодии из денежного оборота было изъято 93 фальшивки этого номинала, но это все равно в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение количества фальшивок в банковской системе Челябинской области, эксперты рекомендуют не терять бдительности и всегда проверять признаки подлинности денег до того, как они попадут в кошелек.

Для выявления признаков подлинности купюр можно использовать так называемое правило трех «П»: посмотри, потрогай, покачай.

Прежде чем положить в кошелек пятитысячную банкноту, необходимо проверить ее на просвет на наличие водяных знаков, обнаружить на ощупь повышенный рельеф цифры «5000» и посмотреть, как меняется при наклоне банкноты цвет герба города Хабаровска — с малинового до золотисто-зеленого.

«Также помочь с выявлением признаков подлинности сможет бесплатное мобильное приложение „Банкноты Банка России“, в нем собрана информация о защитных признаках всех российских банкнот», — уточнили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Тренд на снижение выявляемых поддельных купюр является общероссийским. Так, во втором квартале 2022 года число фальшивых банкнот Банка России сократилось на четверть, чем в аналогичный период 2021 года. Специалистами было обнаружено 6,4 тыс. поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

При разработке нового дизайна 1000 и 5000 купюр планируется усилить защитные свойства купюр, чтобы снизить риск их подделки в дальнейшем. Для разработки эскиза 5-тысячной купюры эксперты ЦБ отобрали 12 достопримечательностей Уральского федерального округа, среди которых известные памятники Челябинской области — «Тыл — фронту» (Магнитогорск) и «Сказ об Урале» (Челябинск).