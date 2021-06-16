При столкновении ПАЗа и легковушки в Челябинске пострадали две женщины

Авария случилась на регулируемом перекрестке

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Сегодня, 16 июня, на улице Дарвина, 17 столкнулись ПАЗ и «Хендай». Пострадали пассажирки обеих машин. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Авария случилась утром. На регулируемом перекрестке совершили столкновение пассажирский ПАЗ под управлением 50-летнего мужчины и «Хендай», за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате удара пострадала 27-летняя пассажирка иномарки — женщину госпитализировали с травмами. 36-летней пассажирке ПАЗа назначили амбулаторное лечение.

«По факту аварии проводится административное расследование», — добавили в городской Госавтоинспекции.