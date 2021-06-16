Челябинский Молодежный театр сыграл «Черный апельсин» на фестивале «Арлекин»

Постановка главного режиссера Ивана Миневцева вошла в число лучших работ фестиваля в Санкт-Петербурге

Челябинский Молодежный театр впервые за 13 лет принял участие в петербургском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». На площадке фестиваля — в ТЮЗе имени Брянцева — сыграли спектакль режиссера Ивана Миневцева «Черный апельсин». Как отметили в театре, «Черный апельсин» отобрали из ста заявок. В результате спектакль попал в число 14 лучших работ.



Правда, назвать «Черный апельсин» детским спектаклем все-таки сложно: возрастной рейтинг — 12+. Главному герою пьесы тоже двенадцать, и вокруг него творятся нешуточные страсти. Из окна падает старушка, долго молчавший дед начинает говорить и просит поставить ему смертельную вакцину, а мама грустит, так как воспитывает ребенка одна. И 12-летний мальчик разбирается с этой круговертью, как может.

По словам актеров, перед показом в Санкт-Петербурге вся труппа волновалась.

«Но тем не менее все прошло хорошо. Сцена оказалась очень комфортной, мы встали практически как на премьере. Несколько экспертов отметили работу нашего актера Бориса Черева, что очень приятно»,

— прокомментировал режиссер Иван Миневцев.





Зрители приняли спектакль тепло. Но с самого начала чувствовалось, что петербургская публика сильно отличается от челябинской.

«Петербургские зрители оставались равнодушны к моментам, которые вызывают восторг у челябинцев, но при этом реагируют на вещи, к которым равнодушны у нас. Публика просто другая, ее было сложнее раскачать, но когда это удалось, получилось отлично»,

— рассказала пресс-секретарь Челябинского Молодежного театра Вера Вяткина.

Отметим, что 17 июня в 18:00 состоится последний в этом сезоне показ спектакля «Черный апельсин» в Молодежном театре.