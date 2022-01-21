В Челябинской области в 2022 году планируют собрать до 230 тысяч тонн твердой пшеницы

Увеличению урожайности поможет расширение посевных угодий

Площадь посева пшеницы твердых сортов (дурум) в Челябинской области в 2022 году увеличится до 169 тыс. га. При благоприятных климатических условиях аграрии смогут собрать 210—230 тыс. тонн культуры. Об этом доложил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на совещании с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным.

«В Челябинской области в 2021 году была засуха. Поэтому урожайность пшеницы была на уровне 8 центнеров с гектара. При этом в 2021 году мы увеличили площадь под возделывание твердой пшеницы — более чем на 11 тыс. га, в планах 2022 года увеличение на 30 тыс. В итоге площадь должна составить не менее 169 тыс. га. У нас около 18 сортов твердой пшеницы, есть новый сорт, который сейчас на испытании, он показал себя равным лучшему реестровому сорту — безенчукской степной. Семенами твердой пшеницы на предстоящую посевную мы обеспечены с профицитом: требуется 28,5 тыс. тонн, в наличии 36,5 тыс. тонн», — сообщил глава областного Минсельхоза Алексей Кобылин.

Тем не менее, по словам министра сельского хозяйства, внутренняя потребность в твердой пшенице у челябинских переработчиков гораздо выше, чем производится в регионе, и только за счет местной поддержки трудно наращивать сбор этой высокомаржинальной культуры. Южный Урал ожидает федеральной поддержки, чтобы на условиях софинансирования обеспечивать дальнейшее увеличение производства пшеницы.



Челябинская область занимает второе место в России по производству дурума. Этой культуре требуется большое количество солнечных дней, достаточный объем влаги, правильная технология возделывания и грамотное применение удобрений. Твердую пшеницу выращивают также в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин во время совещания подчеркнул, что перед аграриями стоит задача в ближайшие годы нарастить сбор дурума до полутора миллионов тонн. Для этого планируется ввести дополнительные меры государственной поддержки производителей пшеницы твердых сортов.