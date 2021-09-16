Алексей Текслер оценил сельскохозяйственный потенциал Чебаркульского района

Губернатор посетил поля «Чебаркульской птицы»

Губернатор Алексей Текслер сегодня работает в Чебаркульском районе. Глава региона проконтролировал уборку урожая пшеницы на поле, принадлежащем компании ООО «Чебаркульская птица». По словам гендиректора предприятия Дмитрия Пырсикова, средний урожай в этом году составил порядка 24 центнеров с гектара — от 16 до 40 центнеров. Результат неплохой, особенно если учесть, что летом аграриев Южного Урала серьезно подкосила засуха. Корреспондент Первого областного информационного агентства передает, что еще обсудили на чебаркульских полях губернатор и аграрии.

Дмитрий Пырсиков также с гордостью представил губернатору ноу-хау «Чебаркульской птицы» — собственное органическое удобрение. Гендиректор утверждает, что компания полностью решила вопрос переработки помета и сейчас не только обеспечивает удобрением себя, но и выходит с ним на рынок.

«Разница урожая с областью — в два-три раза. Почему другие сельхозтоваропроизводители не могут так же? Надо помогать», — заявил губернатор.

На предприятии обсудили также вопрос использования элитного семенного фонда: челябинский семеноводческий центр загружен, по словам Пырсикова, не больше чем наполовину, хотя элитные семена очень серьезно увеличивают урожайность. Глава региона дал поручение министру сельского хозяйства региона Алексею Кобылкину проработать этот вопрос и подготовить встречу на тему широкого использования семян.