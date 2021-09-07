Экспорт сельскохозяйственной продукции из Челябинской области вырос почти на 6%

Цены на южноуральские товары повысились на 30%

За первые восемь месяцев текущего года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Челябинской области увеличился на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом министерство сельского хозяйства России ставило план по увеличению показателя на 4,2%, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

С января по август за границу из Челябинской области отправили продукцию на 101,1 млн долларов. В перерасчете на сопоставимые цены экспортные товары подорожали на 30%, или на 10 млн долларов.

«Рост объема экспорта продукции АПК из Челябинской области косвенно подтверждает повышение спроса потребителей за рубежом на продукцию челябинских производителей. По оценке федеральных властей, плановые показатели экспорта продукции АПК за восемь месяцев 2021 года в сопоставимых ценах выполнены на 57,05% и составляют 101,1 миллиона долларов США. И это с учетом того, что уборочная кампания в августе только началась и значительная доля продукции только планируется к экспорту», — комментирует заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Добиться роста объема поставок удалось за счет совместной работы регионального Минсельхоза и экспортеров — предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области.

Отметим, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был заключен ряд договоренностей с руководителями министерств сельского хозяйства Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, а с Минсельхозом Республики Бурятия подписано соглашение о сотрудничестве.