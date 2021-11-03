В Челябинской области на развитие сельского хозяйства направят 2,5 млрд рублей

Средства выделят из бюджета региона

В Челябинской области на поддержку агропромышленного комплекса из регионального бюджета в 2022 году выделят 2,5 млрд рублей. Финансирование отрасли превысит плановые показатели 2021 года на 37%. Это происходит за счет расширения действующих субсидий и появления новых направлений финансирования, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В текущем году из-за засухи в регионе было заготовлено недостаточное количество корма для животных. Чтобы не допустить сокращения молочного стада, 300 млн рублей из областного бюджета выделят на приобретение кормов. Также из-за аномальной жары не удалось запастись необходимым объемом семян. Поэтому еще 200 млн рублей направят на покупку семян сельскохозяйственных культур. Это расходы 2021 года, осваивать эти средства хозяйства и фермеры будут уже в 2022 году.

Кроме того, в 2022 году увеличится объем некоторых субсидий, что позволит преодолеть последствия засухи и роста цен. Так, на приобретение минеральных удобрений размер финансирования вырастет со 100 млн до 200 млн рублей, на поддержку животноводства вместо 185 млн рублей направят 275 млн рублей, на покупку новой техники — 315 млн рублей.

Также в 2022 году сельское хозяйство Челябинской области получит 123 млн рублей на обеспечение прироста зерновых и зернобобовых культур. В этом и следующем годах планируют запустить несколько молочных ферм. На строительство новых объектов АПК направят 214 млн рублей. 20 млн рублей выплатят на поддержку садоводческих объединений.

Челябинская область ежегодно привлекает средства на развитие сельского хозяйства из федерального бюджета на условиях софинансирования. Одно из центральных направлений софинансирования — выплата компенсирующих субсидий. Из областного бюджета на производство молока и мяса, на страхование в АПК, на племенное дело, на производство сельскохозяйственных культур в 2022 году запланировано 91,2 млн рублей. Общая сумма вместе с федеральным бюджетом по этому направлению составит 487 млн рублей.

Дополнительное финансирование предусмотрено по отрасли птицеводства. Из-за гриппа птиц на птицефабриках сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка. Кроме того, часть производственных площадок нуждается в реконструкции. Поэтому в 2022 году на возмещение части затрат на реконструкцию и модернизацию объектов птицеводческой отрасли, а также на воспроизводство отечественных кроссов кур мясных пород направят 120 млн рублей.