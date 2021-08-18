В Челябинской области услуги риелтора и юридическую проверку можно включить в ипотечный кредит от Сбера

Банк первым в России включил сопутствующие расходы в заем на квартиру

Клиентам Сбера в Челябинской области больше не нужно думать, где взять деньги на сопутствующие расходы при оформлении ипотечной сделки. Их можно включить в сам ипотечный кредит, сообщает пресс-служба банка.

«Нам важно, чтобы покупатель и продавец жилья могли безопасно и комфортно решить все вопросы, поэтому мы не только постоянно развиваем наши сервисы, но и делаем их максимально доступными. Теперь, оформляя многоцелевой кредит, наши клиенты смогут включить в сумму ипотеки расходы на оплату таких сервисов, как „Электронная регистрация“, „Безопасные расчеты“, „Юридическая проверка“, а также оплатить услуги агентства недвижимости или риелтора. Таким образом, многоцелевой кредит поможет сохранить время и средства наших клиентов», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Взять многоцелевой кредит можно при покупке квартиры на вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала, при первоначальном взносе от 10%.

Воспользоваться многоцелевым кредитом могут и клиенты с правом на получение материнского или семейного капитала. Они могут оплатить часть стоимости приобретаемой квартиры при условии перечисления денег непосредственно продавцу, а также основной долг с процентами по полученному многоцелевому кредиту.

Сбер сохраняет возможность получить налоговый вычет по такому кредиту. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на приобретение недвижимости. Оформить многоцелевой кредит можно сразу при подаче заявки на ипотеку.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.