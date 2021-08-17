В Челябинской области 26 школ наградили за подготовку юных талантов

Успешную работу педагогов отметил Российский совет олимпиад школьников

Почти половина южноуральских школьников, которые в 2021 году участвовали в финальных этапах всероссийских предметных олимпиад, стали их победителями и призерами. Работу учителей Челябинской области, подготовивших юных интеллектуалов, отметили благодарностями Российского совета олимпиад школьников. Всего совет поощрил 633 образовательные организации из 68 регионов страны, в том числе 26 — из Челябинской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Челябинская область традиционно вошла в число лучших регионов, которые готовят победителей олимпиад не только всероссийского, но и международного уровней. В этом году наш регион делит топ с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Нижегородской областями.



В 2021 году 123 школьника достойно представили наш регион на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам. Из них 11 стали победителями олимпиад, 47 — призерами. По сравнению с предыдущими годами состав областной команды увеличился — в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах он составлял 112 человек. Больше стало и победителей — в 2018/2019 учебном году их было восемь. Количество призеров осталось прежним.



На олимпиаде по информатике сразу четыре челябинских школьника стали победителями, семь — призерами. Также в команде области два победителя и один призер по биологии; один победитель и два призера по математике; один победитель и шесть призеров по технологии; один победитель и восемь призеров по физической культуре; два победителя и один призер по экономике. По четыре призера было на олимпиадах по географии и химии.

Участники олимпиад по истории, литературе, обществознанию и русскому языку принесли по два призовых места. По одному участнику стали призерами по следующим предметам: английский язык, астрономия, немецкий язык, право, физика, французский язык.



«Безусловно, эти ребята — настоящие звезды. Многие из них загорелись еще с раннего детства, когда родители заметили их увлечения. Потом они нашли поддержку в своей школе, где их учителя и наставники направляли, формировали новые ориентиры и давали веру, что все вершины можно покорить. Именно такой подход в образовании — от самого раннего детства в одной связке с родителями, педагогами и школой — помогает выстраивать путь для формирования личности каждого отдельного ребенка и становиться успешным», — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.



Ежегодно Российский совет олимпиад школьников представляет в Минобрнауки России список соревнований для включения в Перечень. Состязания являются бесплатными, а победители и призеры заключительных этапов могут претендовать на льготы при поступлении в вузы. И этим правом южноуральские выпускники активно пользуются. Совет уже подготовил проект Перечня олимпиад на 2021/22 учебный год.

Читайте интервью ИА «Первое областное» с Екатериной Шиляевой. Девушка стала победителем Всероссийской олимпиады по информатике, Европейской девичьей олимпиады по информатике, а еще 300-балльницей на ЕГЭ.