«Том Сойер Фест» в Челябинске открывает новый сезон

20 августа всех волонтеров и друзей проекта приглашают на Труда, 89

Бывшая типография на Труда, 89 — это адрес новой резиденции проекта «Том Сойер Фест». Команда начала его обустраивать еще весной. Вечером в пятницу, 20 августа, организаторы приглашают всех добровольцев-реставраторов и друзей проекта на открытие нового сезона. Начало — в 18:00.Хедлайнерами мероприятия, несомненно, выступят главные лица «Том Сойер Феста» в Челябинске: Галина Зубаирова, Белла Югова () и Анастасия Кашина. Девушки расскажут о планах на новый сезон, ответят на все вопросы.

Так дом на Труда,89 выглядел в марте, когда команда только получила помещение под временную резиденцию

На площадке за домом создадут небольшую реставрационную мастерскую: ребята из студии «Индивид» дадут мастер-класс по воссозданию лепнины. Столяр Дмитрий Купрашвили покажет, как он реставрирует наличник — кстати, один из тех, что активисты «Том Сойер Феста» сняли с домов по улице Нагорной и сохранили для истории.Приглашена на открытие и команда мастерской «Отцы и дети», чтобы продемонстрировать, как легко изготовить сувениры из деревяшек — их можно будет смело забирать с собой. С руководителем творческой студии «Крылья» Анастасией Бахтиной можно будет попытаться сделать первые архитектурные зарисовки. На открытие сезона «Том Сойер Фест» приглашает приходить всей семьей.