Воспитанник челябинской школы волейбола Виктор Полетаев, ставший серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио, получил вызов в сборную России для участия в стартующем 1 сентября чемпионате Европы. Перед поездкой на крупный международный турнир корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с тренерами и родителями спортсмена. Они рассказали об этапах роста и становления нашего земляка, о котором в Челябинске почти никто не знает.
Начинал тренироваться Виктор Полетаев у тренера Людмилы Алексеевны Тимофеевой в спортивном классе в СОШ № 99 Ленинского района, куда собрали перспективных мальчиков 1995 года рождения.
«У него были хорошие данные, хоть он был невысокого роста, зато у него был сумасшедший прыжок, он перепрыгивал всех, даже тех, кто выше его. Виктор был влюблен в волейбол. В 17-летнем возрасте он переехал в училище олимпийского резерва в Казань. Именно там он и вырос в игрока экстра-класса», — вспоминает Людмила Тимофеева.
В сезоне-2012/2013 воспитанника челябинской школы волейбола пригласили в состав юниорской сборной России для подготовки к первенству Европы. Наша команда завоевала титул чемпиона, а Виктор Полетаев признан самым ценным игроком турнира. Чуть позже, летом 2013 года, наш земляк в ранге капитана все той же юниорской сборной России отправился с командой на юниорский чемпионат мира в Мексику, где также стал чемпионом.
Хорошо зарекомендовал себя челябинец и на более взрослом уровне. В составе молодежной сборной России Полетаев снова завоевал титул чемпиона мира, а вместе с ним и звание самого лучшего игрока турнира. Обратили на парня внимание и наставники казанского «Зенита»: в 2013 году игрока пригласили в основную команду, в составе которой он завоевал титул чемпиона страны. Затем была аренда в кемеровский «Кузбасс», две победы в 2018 и 2019 году в составе сборной на турнире Лига наций, но главное — приглашение в состав олимпийской сборной России для подготовки к Олимпийским играм — 2020 в Токио.
«Вы не представляете, как мы за него болели! Этот турнир получился очень сложным для нашей команды. Уже на групповом этапе парням нужно было включаться в борьбу, соперники оказались достойными. Жаль, конечно, что сборной России не удалось завоевать золото, но и серебряная медаль, я считаю, достойный результат», — считает Светлана Киселева, тренер Виктора Полетаева.
«Нас с супругой Анной часто зовут в гости, чтобы вместе посмотреть матчи с участием Вити, но мы отказываем — предпочитаем делать это дома. Не хотим никому показывать свои эмоции и переживания. Усаживаемся вдвоем, включаем компьютер и болеем за сборную и сына. И гордимся тем, что наш сын стал призером Олимпийских игр», — говорит Евгений Полетаев, отец Виктора.
Впереди челябинца ждет чемпионат Европы. Тренерский штаб сборной России сегодня, 17 августа, огласил имена тех, кто будет готовиться к предстоящему турниру. В штаб команды вызваны 15 волейболистов, которые пройдут учебно-тренировочные сборы в Новогорске. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября сразу в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. На нем выступят 24 европейские сборные. Российская команда с Виктором Полетаевым в составе на групповом этапе сыграет с командами Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии, Испании и Турции.
Автор: Степан Тимощук.
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