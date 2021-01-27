В Челябинской области упрощают подключение предприятий к газовым и электросетям

Это одно из условий улучшения делового климата в регионе

В Челябинской области продолжается реализация «дорожной карты» по улучшению делового климата. Программа, утвержденная инвестсоветом при губернаторе Челябинской области Алексее Текслере, выполнена почти на 100%, сообщает пресс-служба областного правительства. Существенной частью этой работы остается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

На 100% выполнены целевые модели по подключению к сетям газораспределения, к электрическим сетям, к теплосетям и системам водоснабжения, по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, а также по контрольно-надзорной деятельности.

«Мы с вами понимаем, что реализация целевых моделей — это объемная и сложная работа. Ежегодно целевые значения увеличиваются, и необходим системный подход для их достижения. 100% исполнения большей части целевых моделей — это отличный результат работы, но мы должны заблаговременно отслеживать и новые сигналы от бизнеса, рассматривать предложения», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.



На очередном рабочем совещании представители органов исполнительной власти Челябинской области, деловых сообществ и ресурсоснабжающих организаций обсудили вопросы, которые возникают у бизнеса в процессе подключения к сетям газораспределения и электросетям. Большинство описанных предпринимателями ситуаций необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. При этом многие сошлись во мнении, что сложности зачастую связаны с непониманием процедур подключения и законодательства в этой сфере. По итогам совещания решено создать рабочие группы для решения озвученных предпринимателями вопросов.