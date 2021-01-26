В Челябинске столкнулись маршрутка и две иномарки

ДТП произошло на перекрестке

В Челябинске днем 26 января произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. На перекрестке улиц Бабушкина и Братьев Кашириных столкнулись маршрутка и две легковушки.

«Столкнулись БМВ под управлением водителя 1994 года рождения, „Тойота“, водитель 2002 года рождения, и автобус „Лиаз“, маршрут 64, водитель 1973 года рождения», — сообщили ИА «Первое областное» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В ведомстве уточнили, что маршрутка с пассажирами ехала в сторону улицы Чайковского. В результате происшествия никто не пострадал.