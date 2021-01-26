Футболисты «Челябинска» сыграли в хоккей

Матч прошел в рамках подготовки команды к весенней части чемпионата

Игроки ФК «Челябинск» встали на коньки. Футболисты сыграли в хоккей с мячом от большого тенниса. Такую тренировку для своих подопечных ввел главный тренер команды Михаил Сальников. Специалист считает, что подобное занятие задействует другие группы мышц, что особенно важно после работы в тренажерном зале. Такие разминки в ФК «Челябинск» проходят уже третий год подряд.



«Стоят-то они все неплохо на коньках, но катаются не очень. Для разнообразия, эмоционально всегда проходят эти тренировки»,— рассказал главный тренер футбольного клуба «Челябинск» Михаил Сальников.

Одновременно на лед вышло по две пятерки игроков, которые меняются каждые три минуты. В последнем матче победила команда зеленых. Игроки признаются — подобные игры помогают психологически разгрузиться во время предсезонной подготовки.

В планах клуба на февраль — участие в турнире на Кубок Михаила Шафигулина, а затем команда отправится на сборы в Сочи. Напомним, осеннюю часть чемпионата команда Михаила Сальникова закончила тремя победами кряду и на пятом месте в турнирной таблице. Свою первую игру после паузы челябинские футболисты проведут 4 апреля. В Набережных Челнах они сыграют с «Камазом».