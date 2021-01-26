Магнитогорский «Металлург» стал лидером Индекса силы КХЛ

«Сталевары» обогнали «Ак Барс», который занимал первое место пять недель подряд

На первое место Индекса силы КХЛ по итогам 19-й недели вышел магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьева сместила с этой позиции казанский «Ак Барс», который находила на вершине рейтинга последние несколько недель. Об изменениях в Индексе силы ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе КХЛ.







Первое место «Металлургу» обеспечила успешная домашняя серия. На прошлой неделе южноуральская команда провела две игры, в которых одержала две победы. Другой клуб из Челябинской области — «Трактор» также есть в свежем Индексе силы. Команда Анвара Гатиятулина потеряла одну позицию по сравнению с прошлой неделей и сейчас находится на девятом месте.

Напомним, Индекс силы был введен КХЛ для подсчета того, какая из команд находится «на ходу». Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым числом баллов, а затем, с учетом результатов, из этого числа вычитается определенный процент.

«За победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся „на ходу“, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии»,— отметили в пресс-службе КХЛ.

На текущий момент «Металлург» занимает третью строчку в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» расположился на шестой позиции. Сегодня, 26 января, обе команды проведут свои очередные матчи — против «Автомобилиста» и «Барыса» соответственно.