В Челябинской области требуются водители троллейбусов, стрелки и овощеводы

Работодатели региона повысили оплату труда рабочим

В Челябинской области в рейтинг наиболее востребованных специальностей вошли водители троллейбусов, стрелки и овощеводы, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

По данным на 1 мая, в категории рабочих профессий наиболее востребованы водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 782), стрелок на производстве (459), овощевод (162), монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (148,5), а также осмотрщик вагонов (116,7), слесарь по сборке металлоконструкций (109,3), станочник широкого профиля (106), обработчик поверхностных пороков металла (94).

Среди служащих на рынке труда высокий спрос у работодателей на врачей (коэффициент востребованности 345), инженеров-электроников (77,5), врачей-хирургов (66), главных специалистов (60), врачей-педиатров (50).

«Наиболее высокооплачиваемыми профессиями стали станочник широкого профиля, токарь-карусельщик, сверловщик. Их доходы превышают 90 тысяч рублей в месяц. Также достойную заработную плату предлагают монтажнику, наладчику станков и манипуляторов, монтажнику радиоэлектронной аппаратуры, монтажнику, птицеводу, электромонтеру ОПС, обрубщику, подсобному рабочему — до 80 тысяч рублей в месяц», — сообщает КСП.

Доходы более 70 тысяч рублей в месяц зафиксированы у стрелка на производстве, слесаря, электрослесаря, токаря-расточника, сортировщика, машиниста конвейера, монтера пути, кузнеца, шлифовщика, арматурщика, газорезчика.

Среди служащих самые высокие доходы у стоматологов, хирургов — до 100 тысяч рублей в месяц.

Инженер-электроник, инженер-конструктор, инженер-технолог получают до 80 тысяч рублей. Главный специалист, врач-педиатр, инженер-проектировщик, инженер по подготовке производства, инженер по качеству, шеф-повар — от 70 до 80 тысяч рублей.

Низко востребованными по-прежнему остаются профессии юриста (0,8), бухгалтера (1,5), экономиста (0,8) с максимальной заработной платой от 65 до 68 тысяч рублей.