Водителям челябинских трамваев и троллейбусов повысят зарплату

Индексация также ждет всех сотрудников «ЧелябГЭТ»

С 1 апреля зарплату водителей челябинских трамваев, троллейбусов и других работников «ЧелябГЭТ» проиндексируют сразу на 8%. Об этом в пятницу, 29 марта, заявили в администрации предприятия.

«Последние два года все имеющиеся ресурсы предприятия направляем на повышение зарплаты работникам и улучшение условий труда. В 2023 году зарплата сотрудников повышалась дважды. Надеемся, что эта индексация станет дополнительным стимулом для успешной работы», — говорят в администрации.

Напомним, что помимо зарплаты водители дополнительно получают:

— квартальную премию за безаварийное вождение до 15 тысяч рублей;

— ежемесячную компенсацию за найм жилья в размере 5 тысяч рублей в течение года с даты трудоустройства;

— ежемесячную компенсацию ипотечникам в размере 2,5 тысяч рублей в течение трех лет с даты трудоустройства;

— а также премию в размере 5 тысяч рублей за каждого нового водителя, привлеченного на обучение или работу.