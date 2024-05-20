Ученые ЮУрГУ повысят энергоэффективность челябинского троллейбуса

Специалисты вуза будут решать задачи, поставленные ЧЗГЭТ

Специалисты Челябинского завода городского электрического транспорта встретились с представителями ЮУрГУ. Стороны обсуждали возможность усовершенствования троллейбусов, сообщает пресс-служба вуза.

Директор ЧЗГЭТ Олег Францев познакомил гостей с процессом производства новых машин «Синара-6254». Францев заметил, что завод интересуют перспективы снижения веса машин, повышения их энергоэффективности, ускорения зарядки.

«По итогам встречи мы взяли в проработку три крупные задачи, которые стоят перед заводом. Будем рады, если начнем взаимодействовать с предприятием в научно-техническом ключе и наши идеи станут полезны ЧЗГЭТ», — заявил первый проректор — проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов.

Напомним, ЧЗГЭТ сосредоточен на производстве машин для обновления парка подвижного состава в рамках концессионного проекта «Челябинский троллейбус». Выпущенные заводом троллейбусы с 1 сентября 2023 года работают на маршруте № 19, а с 1 марта 2024 года — на маршруте № 12.

Как рождаются челябинские троллейбусы, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

