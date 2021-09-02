В селе Чебаркульского района горит свалка

В местной администрации сообщили, что возгорание происходит не впервые, проблема решается

В селе Кундравы Чебаркульского района горит свалка. Местные жители жалуются на едкий дым, который доносится до их домов. Об этом в четверг, 2 сентября, они сообщили в группе «Текслер, помоги!» в социальной сети.

«А ведь у нас дети!!! Рядом газовая заправка и газопровод, не дай бог, что-то пойдет не так», — написал местный житель под одним из постов в группе.

На обращение ответили представители администрации Чебаркульского района. Сообщается, что на свалке работает пожарная машина, которая тушит загоревшийся мусор. Местные власти признали, что проблема кундравинской свалки давняя.

«Вы сами знаете, что она не впервые горит. И, поскольку мусора в этом бывшем карьере много, огонь уходит вглубь и там тлеет. Попытки добраться до очага оказались безрезультатными. Из-за периодических возгораний в залежах ТКО образовались пустоты, техника проваливается», — пояснили в пресс-службе администрации Чебаркульского района.

Также жителям пояснили, что данная свалка официально включена в региональный перечень объектов, подлежащих рекультивации. После того как будет проработан проект, свалку полностью ликвидируют.