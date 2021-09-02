Первый день просветительского марафона «Новое Знание» посмотрели 22 миллиона человек

Открыл мероприятие президент Владимир Путин

С 1 по 3 сентября Российское общество «Знание» проводит второй федеральный Просветительский марафон «Новое Знание». Он проходит в городах страны, а прямая трансляция позволяет миллионам россиян принять в нем участие. Марафон знакомит зрителей с достижениями России в самых различных областях, выдающимися представителями культуры и искусства, науки, спорта, государственными деятелями и лидерами бизнеса.

Владимир Путин стал первым спикером второго марафона. Он открыл мероприятие на площадке Всероссийского детского центра «Океан». Президент поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года, рассказал о проблеме качества информации в Интернете и прокомментировал перезагрузку общества «Знание».

«Общество „Знание“, его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — заявил Владимир Путин.

Трансляции первого дня II Просветительского марафона «Новое Знание» набрала 22 миллиона просмотров. В шести городах проведения марафона выступили 48 спикеров, среди которых государственные деятели, предприниматели, выдающиеся представители культуры, науки, искусства, спортсмены — они собрали всего более 48 часов контента.

В рамках марафона стартовал просветительский челлендж «Поделись своим знанием»: известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций провели 500 уроков в школах по всей России. В нем приняли участие ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, глава Чувашской Республики Олег Николаев, временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков. В рамках марафона также состоялись Дни открытых дверей в МГТУ имени Баумана в Москве, в Иннополисе в Казани и других компаниях и организациях.