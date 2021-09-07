В Челябинской области стало в четыре раза меньше безработных

Показатель возвращается к допандемийному уровню

В Челябинской области наблюдается снижение уровня безработицы. Максимума в период пандемии коронавируса показатель достиг в октябре 2020 года — 4,9%. Тогда в регионе было зарегистрировано 92,3 тыс. безработных. По состоянию на начало августа 2021 года уровень безработицы сократился в четыре раза и составил 1,3% — это 23,6 тыс. безработных южноуральцев. Данные сообщает Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.





Отметим, что потребность в рабочей силе в области больше числа безработных почти в два раза. На рынке труда работодателями размещено 42,7 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности составляет 0,7 (соотношение количества ищущих работу к числу вакансий).

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, самый высокий уровень безработицы по Челябинской области — в Нязепетровском муниципальном районе — 5,3%, самый низкий — в Магнитогорске — 0,8%. Больше всего безработных проживает в Челябинске (7,6 тыс. человек), Магнитогорске (более 2 тыс. человек) и Златоусте (1,5 тыс. человек).

Как рассказал в интервью Первому областному информагентству начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов, в ноябре-декабре в Челябинской области ожидается сезонный рост безработицы. По его прогнозам, число безработных к концу года достигнет 21 тыс. человек.