В Челябинске наблюдаются восьмибалльные пробки

Город «стоит» по направлению из центра

В Челябинске в понедельник вечером, к окончанию рабочего дня, наблюдаются восьмибалльные пробки. Сервис Яндекс. пробки показывает крупные заторы автомобилей на дорогах по направлению из центра, на северо-запад и в Тракторозаводский район.

В центре города зафиксированы крупные заторы транспорта. Еще днем было затруднено движение на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных.Здесь идет ремонт трамвайного переезда, и, судя по картам Яндекса, пробка только растет.

Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору. В центр и на северо-запад «стоят» улицы от Курчатова и Энгельса к Труда, Свердловский проспект – от пересечения с улицей Воровского и до Труда, улица Цвиллинга – от Плеханова и также до Труда. Соответственно, «покраснела» и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до «кольца» на Свердловском проспекте.

Кроме того, затруднено движение на проспекте Ленина от меридиана до Цвиллинга. По направлению в ЧТЗ стоят автомашины на развязкой с улицами Артиллерийской и Героев Танкограда на проспекте Ленина.