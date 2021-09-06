Прокуратура Кизильского района начала проверку после падения рабочего с крыши школы

Инцидент произошел в воскресенье вечером

В Кизильском районе прокуратура начала проверку сообщений о падении рабочего с крыши в школе поселка Карабулакский. Информация сначала появилась в Сети от местных жителей. Информагентству «Первое областное» происшествие подтвердил глава района Александр Селезнев. В прокуратуре отметили, что проверят, как соблюдаются правила охраны труда на ремонтируемой школе.

Напомним, о происшествии стало известно в понедельник, 6 сентября. По сообщению местного жителя, накануне вечером в темное время один из рабочих сорвался с крыши школы в поселке Карабулакский. Частично информацию подтвердил глава района, но не уточнил в какое время произошел инцидент. Работы на объекте пока приостановлены.

Напомним, Карабулакская школа стоит без кровли уже несколько недель. Жители не довольны темпами ремонтных работ. Районные власти заверили, как только кровля будет готова, дети начнут образовательный процесс по шестидневному графику.

Пока же прокуратура только начала проверку. В областной прокуратуре отметили, что районное ведомство проверит исполнение правил охраны труда в подрядной организации. Меры прокурорского реагирования будут приняты после подтверждений информации и при наличие оснований для этого.