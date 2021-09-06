Челябинский клуб «Трактор» сыграет первый гостевой матч сезона в КХЛ

Хоккеисты нашей команды откроют гостевое турне матчем с «Йокеритом»

Сегодня, 6 сентября, в Хельсинке хоккеисты челябинского «Трактора» откроют серию гостевых матчей в КХЛ. Подопечные Анвара Гатиятулина сыграют с местным «Йокеритом», уступившим в первых двух поединках стартовавшего чемпионата. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на сайте 1obl. ru и телеканале ОТВ.

Тренерский штаб «черно-белых» в поездку по маршруту Хельсинки — Рига — Череповец взял 28 хоккеистов — 3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Челябинский клуб неудачно проводит игры с финнами: в общей сложности команды сыграли друг с другом 13 матчей, из них выиграв лишь два. Одно из поражений «Трактор» нанес «Йокериту» в прошлом сезоне, причем сделал это в гостях — 3:1. Тогда челябинцы впервые в истории взяли верх на «Хартвалл Арене», тем самым одержав первую победу над «Йокеритом» с 2015 года.

Финская команда начала регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/2022 с неудачной поездки в Татарстан, где «Йокерит» потерпел два поражения. Сначала в Казани он уступил «Ак Барсу» (0:3), а затем в Нижнекамске «Нефтехимику» — 2:4.

Встреча «Йокерита» с «Трактором» начнется в 20:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал ОТВ, посмотреть ее можно и на сайте 1obl. ru.