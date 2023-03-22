В Челябинске муниципальным бюджетникам увеличат должностные оклады

Изменения затронут медиков, педагогов и работников учреждений культуры

Комитет по социальной политике Челябинской городской думы предлагает повысить должностные оклады отдельных бюджетников, сообщает пресс-служба думы.

«Должностные оклады педагогов и медиков муниципальных учреждений предлагается повысить до целевых показателей уровня заработной платы: педагогическим работникам на 5%, медицинским работникам на 10%»,

— рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, предлагается установить надбавку за выслугу лет в твердом размере 10, 15 и 20 процентов, исключив формулировку «до». Это позволит обеспечить единый подход в начислении выплат.

Также депутаты предлагают пересмотреть структуру заработной платы работников муниципальных учреждений, которые подчиняются городскому управлению культуры.

«С 1 апреля 2023 года при небольшом снижении процента за непрерывный стаж работы в отрасли (на 4%) должностные оклады будут увеличены на 20%. Кроме того, будет введена новая обязательная компенсационная выплата при реализации программы в области музыкального искусства „Дети-инвалиды“ в размере 20% от оклада»,

— добавляют в пресс-службе.

Помимо этого, будет отменен запрет на выплату премии за выполнение особо важных и срочных работ работникам, которым выплачиваются стимулирующие выплаты за интенсивность и личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения. У руководителей учреждений появится дополнительная возможность поощрения отличившихся работников.

Все вопросы нашли поддержку у депутатов и были одобрены для рассмотрения думой.