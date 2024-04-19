В Челябинске жители готовы потратить на отпуск больше москвичей

Бюджет на отдых горожан достиг 71 тысячи рублей

В Челябинске жители готовы потратить на отпуск больше москвичей, предусмотрев на отдых бюджет в размере 71 тысячи рублей. По этому показателю город-миллионник находится на четвертом месте во всероссийском рейтинге, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Путешествий».

Так, жители Екатеринбурга готовы потратить на отпуск 81 тысячу рублей — город лидирует во всероссийском рейтинге. На втором месте — Казань (75 тысяч), на третьем — Уфа (72 тысячи). В среднем по России траты на отдых составляют 65 тысяч рублей.

Почти половина (47%) из тех, кто запланировал путешествие на лето, собирается забронировать частное жилье — квартиру или загородный дом. Чаще всего такой формат отпускного жилья выбирали люди 35—44 лет (57% от планирующих путешествия). А среди жителей городов-миллионников квартирами и загородными домами больше других интересовались из Ростова-на-Дону (68%), Воронежа (65%), Уфы и Красноярска (по 62%).



«Одним из двух наиболее значимых факторов при поиске жилья в путешествии является цена аренды, что особенно актуально в условиях удорожания услуг и авиаперелетов в этом году. Посуточные квартиры выбирают, как правило, за невысокую стоимость и возможность самостоятельно готовить еду, что актуально для семей с детьми и людей со специфической диетой. В таком объекте размещения для этого обычно есть кухня со всей необходимой техникой. Также среди преимуществ такого варианта размещения гости называют наличие парковки, часто более удобное расположение при сопоставимых с отелями ценах, возможность разместиться с питомцами или большой компанией, гибкое время заселения и выезда», — прокомментировал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Большинство россиян планируют провести летний отпуск в Краснодарском крае (15%), Сочи (11%), Санкт-Петербурге и области или в Москве и окрестностях (по 10%). Отправятся за рубеж 5%, а более четверти опрошенных (28%) пока не определились с направлением или не планируют отпуск этим летом.