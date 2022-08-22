В Челябинской области у всех органов местного самоуправления и социально значимых министерств теперь есть странички в российских социальных сетях, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР). Среди них попадаются и нестандартные аккаунты, где главы рассказывают о ведении огорода и заготовке солений на зиму.
Создавать и вести странички в интернете органы власти обязывает новый закон о госпабликах, подписанный 14 июня 2022 года.
По информации ЦУР, в Челябинской области к системе «Госпаблики» подключен 2051 аккаунт. Это не только органы местного самоуправления и министерства, но и подведомственные им организации: дома культуры, библиотеки, больницы, детские сады, школы и другие. Аудитория этих ресурсов составляет в сумме свыше 1,4 млн человек.
Аккаунты в соцсетях есть в том числе у большинства глав городов и районов. Там они рассказывают о своей работе, текущем дорожном ремонте или грядущем благоустройстве. Есть примеры и нестандартных постов. Например, глава Чесменского района Татьяна Жморщук рассказывает не только о работе мэра, но и о своем огороде, что засолила на зиму и как сделать десерт из садовой земляники.
«Огурчики сею и в теплице, и в открытый грунт. В открытый грунт — всегда после 5 июня. Чтобы заготовочки радовали глаз, добавляю туда морковочку. Люблю, когда приезжают дети, порадовать их домашними заготовками», — написала несколько дней назад Татьяна Жморщук.
Подписчики Татьяны Жморщук поделились своими рецептами в комментариях к ее посту.
В настоящий момент количество госпабликов органов власти в Российской Федерации составляет 2938, а общая аудитория — более 50 млн человек.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес