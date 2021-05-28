Руководитель челябинской фирмы возместил в налоговую систему 22 млн рублей

Уголовное дело прекратили

В Челябинской области прекращено уголовное дело о налоговом преступлении. Сумма ущерба в бюджет РФ составила более 22 миллионов рублей. Обвиняемый возместил всю сумму.

Дело расследовали сотрудники СК РФ по Челябинской области. Директор фирмы в Челябинске обвинялся уклонении от уплаты налогов, что регламентируется Уголовным Кодексом РФ.

«По данным следствия, в период 2016-2018 годов обвиняемый путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по фактически не выполненным сделкам и занижения суммы налога на прибыль, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 22 миллионов рублей»,— прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Следователь СК вынес постановление о прекращении в отношении коммерсанта уголовного преследования.