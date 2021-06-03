В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали восемь нарушителей на электросамокатах

Пятеро водителей не спешились при пересечении зебры

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Челябинцы на электросамокатах за сутки восемь раз нарушили правила дорожного движения. Сегодня, 3 июня, в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска сообщили, что пять водителей переезжали проезжую часть по зебре.

Инспекторы ГИБДД составили три административных материала в отношении электросамокатчиков за управление без шлема и нарушение правил пользования световыми приборами.

В городском управлении ГИБДД отметили, что люди, использующие ролики, самокаты и другие аналогичные средства передвижения, приравниваются к пешеходам. Они должны ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам, спешиваться при переходе дороги.

Самокаты с мощностью более 0,25 кВт или развивающие скорость более 50 км/ч относятся к мототранспортным средствам категории L. Для управления ими необходимы водительские права категории «М» или «А». Движение таких самокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов. За управление электросамокатами без прав придется заплатить штраф от 5000 до 15000 рублей.

За управление самокатом в пьяном виде могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет или выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. За управление в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав могут арестовать на 10—15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей.