В Челябинской области в 2022 году судебные приставы взыскали более 2 млрд рублей алиментов на содержание детей. В 92 случаях из 100 удается заставить родителей платить по обязательствам. Об итогах работы прошлого года рассказали в пресс-службе ГУФССП региона.
В общей сложности судебные приставы в 2022 году взыскали более 22 млрд рублей. 4,3 млрд рублей в пользу физических лиц, а 9,2 млрд рублей — в пользу юридических. В консолидированный бюджет России перечислили 4,8 млрд рублей. Всего в работе у сотрудников ГУФССП региона находилось 3,5 млн исполнительных производств.
В первую очередь приставы работали над восстановлением прав работников и детей.
«Судебными приставами обеспечено право граждан на получение заработной платы в рамках более трех тысяч исполнительных производств. Взыскано порядка 85 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области.
За неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 3,7 тыс. должников. При этом 441 человек попали под арест, а остальным назначили обязательные работы, штрафы, предупреждения и сделаны устные замечания. В отношении 2,3 тыс. злостных должников возбудили уголовные дела по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 326 детей-сирот получили свое жилье.
В прошлом году приостановили работу 31 объекта, которые представляли опасность для жизни и здоровья южноуральцев. 33 должника снесли самовольные постройки. Кроме того, за пределы страны выдворили 947 мигрантов, которые нарушили законы РФ.
Ограничение выезда за рубеж позволило взыскать миллиард рублей. Из них 23,9 млн рублей были алиментными платежами. Водители-должники, которых ограничили в управлении транспортом, в общей сложности заплатили 574,2 млн рублей. Арест недвижимости позволил взыскать 1,8 млрд рублей.
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