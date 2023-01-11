Судебные приставы предупредили челябинцев о рассылке фейковых писем

Уведомления о задолженностях направляются только почтой

Судебные приставы предупредили жителей Челябинской области о рассылке фейковых писем якобы от имени ведомства с требованием погасить задолженности. В пресс-центре ГУ федеральной службы судебных приставов по Челябинской области напомнили, каким образом ведомство уведомляет о задолженностях и где граждане могут посмотреть информацию о долгах без рисков.

В ведомстве сообщили, что никогда не уведомляют должников по электронной почте, поэтому письма, приходящие якобы от судебных приставов, необходимо сразу удалять, не открывая.

Уведомление о возбуждении в отношении граждан исполнительного производства направляется только почтовым отправлением. В случае если пользователи писали заявление о направлении им электронных уведомлений, они будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги». Кроме того, посмотреть информацию о задолженности можно в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте ГУ федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.