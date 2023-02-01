В Копейске судебный пристав спасла от голода неплательщика алиментов и его мать

Женщина была так истощена, что не могла встать с постели

Благодаря визиту дознавателя службы судебных приставов в Копейске спасли истощенных голодом злостного неплательщика алиментов и его пожилую мать. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Капитан внутренней службы Елена Завьялова отправилась к подозреваемому в неуплате алиментов, чтобы провести опрос в рамках возбужденного против него уголовного дела. В неубранной квартире она нашла самого должника, который был явно нездоров, и его мать — в настолько тяжелом состоянии, что она даже не смогла встать с постели. Пожилая женщина жаловалась на голод и неспособность себя обслужить.

Первым делом Елена Завьялова купила продукты, накормила обоих и вызвала врачей. В результате мать и сына госпитализировали, сейчас они проходят лечение.

«В настоящее время по обращению судебных приставов в соответствующие органы решается вопрос о помещении матери должника в геронтологический центр, чтобы женщина была под постоянным контролем врачей и обеспечена достойным уходом», — добавили в пресс-службе УФССП.

В практике Елены Завьяловой это не первый случай, когда ей приходилось выступать в роли спасительницы и помощницы для подозреваемых. Так, однажды она подарила мобильный телефон и помогла связаться с социальными органами должнику, который из-за больных ног не мог оформить инвалидность.