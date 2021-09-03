«Ночами слышно, как стена осыпается»: жителей аварийного дома в Челябинске напугала огромная трещина на фасаде

Переселить семьи из двухэтажки должны лишь через 10 лет

«Обнаружены повреждения категории А, что свидетельствует об угрозе обрушения участков здания»,

— говорится в выводе, составленном по результатам экспертизы.



«Пока я не видела эту трещину, жила более-менее спокойно. Понимала, конечно, что дом аварийный, но думала, что 10 лет как-нибудь проживем. Однако после того, как я увидела трещину, поняла, что все шорохи, которые я раньше слышала, не от мышей, а из-за того, что понемногу рушится стена. Слышно, как она осыпается. Сейчас по ночам долго не могу уснуть: боюсь, что однажды могу и не проснуться»,

— делится Мария Романова.