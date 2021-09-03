Ленинский район Челябинска сейчас активно застраивается: растут целые микрорайоны многоэтажек, благоустраивают скверы, обустраивают остановки. Именно на таком фоне особенно контрастно смотрится неприметный дом на улице Лизы Чайкиной, 13а, который в этом году признали аварийным. Как живут люди в помещении, которое буквально трещит по швам, — в репортаже ИА «Первое областное».
Двухэтажки из шлакоблока в квартале улиц Лизы Чайкиной и Нахимова построены еще в 1948 году и сейчас находятся в плачевном состоянии. Дом на улице Нахимова, 12 признали аварийным несколько лет назад, а этим летом жителей расселили. Опустевший дом тут же разграбили мародеры. Здание смогут снести только после того, как со всеми собственниками заключат договоры на передачу новых квартир.
Состояние дома по соседству оказалось не лучше, и жители решили тоже добиться признания его аварийным. Они скинулись на экспертизу, услуги специалиста обошлись в 32 тысячи рублей.
Эксперты аварийный статус подтвердили и заключили, что дом ремонтировать не имеет смысла — он подлежит сносу.
«Обнаружены повреждения категории А, что свидетельствует об угрозе обрушения участков здания», — говорится в выводе, составленном по результатам экспертизы.
И, казалось бы, пора собирать чемоданы, но нет. Администрация города внесла дом в программу переселения. Новые квартиры по ней челябинцы смогут получить... лишь в 2031 году.
Жители почти смирились с таким решением, но по фасаду дома поползла глубокая трещина, как раз со стороны квартиры на втором этаже, в которой живет семья Романовых.
«Пока я не видела эту трещину, жила более-менее спокойно. Понимала, конечно, что дом аварийный, но думала, что 10 лет как-нибудь проживем. Однако после того, как я увидела трещину, поняла, что все шорохи, которые я раньше слышала, не от мышей, а из-за того, что понемногу рушится стена. Слышно, как она осыпается. Сейчас по ночам долго не могу уснуть: боюсь, что однажды могу и не проснуться», — делится Мария Романова.
Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на месте событий и посмотрел, в каких условиях жители дома № 13а должны прожить еще 10 лет.
Еще до входа внутрь взгляд падает на многочисленные трещинки на стенах дома. Мария признается, что на общем фоне это мелочи и жители даже перестали обращать на них внимание. Под лестницей на первом этаже дверца. За ней находится бойлер, но ветхая стена рядом с ним сгнила и обвалилась. Поднимаясь на второй этаж, трудно вновь не обратить внимания на паутину трещин, теперь более глубоких. Поднялись на чердак. Полуметровые дыры в крыше жители сами закрывают монтажной пеной. В доме темно и сыро. Управляющая компания давно отказалась от дома, и теперь его в аварийном режиме обслуживает МУП. Но, как признаются жильцы, даже на аварии коммунальщики выезжают не всегда.
Однако жители настроены по-боевому. Они собираются доказать, что оставаться жить в этом доме опасно. Сегодня Мария была в прокуратуре, где написала заявление с просьбой провести проверку. В планах также организовать комиссию по ЧС, которая бы смогла подтвердить, что здание непригодно для дальнейшего проживания.
Жильцы уверены: еще 10 лет дом просто не выстоит, испытывать судьбу и стены здания на прочность люди не хотят. Есть риск, что дом Марии может повторить судьбу аналогичного дома, который по иронии судьбы находится недалеко, на Кронштадтской, 18. У здания также была глубокая трещина вдоль стен, которая по итогу привела к обрушению части дома. К частью, тогда никто не пострадал, но общественность узнала о проблеме дома лишь после инцидента с рухнувшей стеной. Статус аварийной двухэтажка получила уже после экстренного расселения жителей, чтобы у мэрии были основания снести здание и предоставить людям другие квартиры.
Жители дома на Лизы Чайкиной,13а не хотят подвергать себя риску, поэтому продолжают доказывать, что двухэтажку необходимо расселить раньше срока, установленного программой.
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