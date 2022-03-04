В Челябинской области разработают меры поддержки стратегических предприятий

Решения обсудили на совещании с промышленниками

В Челябинской области состоялось совещание, посвященное мерам поддержки системообразующих предприятий региона. В ходе встречи представители промышленного сектора предложили внести изменения в региональные законы. Деловые объединения призвали оказать координационную поддержку органам власти и предприятиям. Актуальные для предприятий региона меры поддержки оценит министерство экономического развития Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент правительство РФ совместно с Центральным банком Российской Федерации рассматривает дополнительные меры поддержки отечественного бизнеса. Для системообразующих предприятий запланированы не только мероприятия общего характера, но и точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций. На федеральном уровне сейчас идет перезагрузка регуляторной среды, разрабатываются меры поддержки. Безусловно, это возможно только при общем взаимодействии и получении обратной связи», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил еженедельно мониторить производственные запасы на предмет обеспечения непрерывного производственного процесса системообразующих предприятий.

«Сбор дополнительных данных позволит оперативно оценивать степень влияния санкций на ситуацию, получать информацию для проработки цепочек кооперации с целью решения вопросов импортозамещения, владеть информацией по болевым точкам инвестиционной активности бизнеса, а также проводить мониторинг безработицы в регионе», — прокомментировала министр экономического развития Наталья Лугачева.

Правительство России, в свою очередь, уже приняло меры поддержки, способствующие непрерывной работе предприятий. Власти продлят «зарплатную» программу «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых дополнительно планируют направить 6,2 млрд рублей. Это позволит бизнесу в тяжелых экономических условиях продолжать выплачивать заработную плату, гасить счета за аренду и коммунальные услуги.

Финансирование в первую очередь поддержит предприятия общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта — всех, кто сохранил не менее 90% занятости в пандемию, отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Челябинская область по итогам прошлого года вошла в число лидеров по оказанию антикризисных мер поддержки в рамках программы «ФОТ 3.0».

«В нашем регионе данная антикризисная мера пользовалась большим спросом у предпринимателей. Льготный кредит получило 481 предприятие области на общую сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом нам удалось сохранить около 9,8 тыс. рабочих мест», — прокомментировала Наталья Лугачева.

Для малого бизнеса правительство продлило программу компенсации за использование системы быстрых платежей. По поручению президента Владимира Путина на эти цели выделят 500 млн рублей. 27 млн рублей направят на компенсацию субъектам МСП уплаченной ими комиссии в декабре, остальные средства — на дальнейшую реализацию программы до 1 июля 2022 года.

В 2021 году число зарегистрированных в системе СБП предпринимателей выросло почти в пять раз — с 34 тыс. до 161 тыс. Среднемесячный прирост платежей в СБП составляет 36%.

Программа компенсации бизнесу комиссии, уплаченной за использование СБП, была запущена 1 июля 2021 года. За пять месяцев было возмещено комиссии на общую сумму 59,2 млн рублей более 35,6 тыс. торгово-сервисных предприятий.