В Челябинской области спасатели эвакуировали из леса заблудившегося мужчину

Южноуралец провел в поисках дома 12 часов

В Варненском районе спасатели нашли 28-летнего мужчину, который заблудился в лесу. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в Поисково-спасательном отряде Челябинской области.

Потерпевши успел позвонить в экстренную службу, однако аккумулятор тут же разрядился, спасателям пришлось действовать вслепую.

«Поиск велся всеми доступными способами — со слов пострадавшего, по запросу биллинга его сотового телефона, визуальный поиск следов при обследовании местности пешим ходом, объездом дорог на автомобилях. Но самыми незаменимыми в подобных условиях стали снегоходы. Использование именно внедорожной техники позволило участникам поисковой операции проследить весь путь и найти заблудившегося жителя поселка Новопокровка в двух километрах от дома», — рассказали в областной ПСС.

Мужчина провел в лесу 12 часов. Его обнаружили без обуви и с признаками сильного переохлаждения. Пострадавшего госпитализировали.

Поиски южноуральца также проводили полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы.