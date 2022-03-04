Леонид Урмашов: cпецоперация на Украине объявлена в соответствии с Уставом ООН

Депутат Заксобрания Челябинской области Леонид Урмашов уверен, что Россия действует на Украине в соответствии с нормами международного права

За последнюю неделю только ленивый не успел еще обвинить Россию в незаконном проведении специальной военной операции в защиту Донбасса. Однако, как выясняется, решение о вводе войск на территорию Украины было принято не только в силу заключенных с ЛДНР договоров, но и в соответствии с Уставом Организации объединенных наций — органа, участниками которого являются большинство наших обвинителей. Об этом рассуждает депутат ЗСО Челябинской области Леонид Урмашов.



— 24 февраля президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции. За эти дни вокруг этого события собралось и продолжает собираться и сочиняться много небылиц, слухов и неправдивой информации. Особенно стало много так называемых фейк-ньюз, которые любят наши «западные партнеры».

Считаю важным обратить внимание на тот факт, и наш президент на это особо обращает внимание всего мира, что объявленная операция имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию.

Владимир Владимирович называет вещи своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Их ничто бы не остановило от кровопролития в России. Я также согласен с тезисом постоянного представителя России при ООН Василия Небензи: «Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль?». Пришло время давать отпор, не дожидаясь нападения на нашу страну. Сегодня Россия сильна, сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперед обеспечить свою безопасность. Потом может быть поздно.

Трудно отрицать тот факт, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. Восемь лет Россия предпринимала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Но, как мы видим, все напрасно.

Хочется подчеркнуть, что решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. При этом в планы России не входит оккупация украинских территорий: мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.