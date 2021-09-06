В Челябинской области прожиточный минимум увеличится на 4%

Больше всего показатель вырастет для работающих жителей

Правительство Челябинской области утвердило средний размер прожиточного минимума на 2022 год. На одного южноуральца он составит 11 887 рублей, увеличившись к текущему году на 4%, сообщают в пресс-службе Минэкономразвития региона. В среднем по России прожиточный минимум окажется на несколько рублей больше — 11 950 рублей.

Для трудоспособного населения Челябинской области показатель увеличится больше всего — на 5,8% — до 12 957 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум вырастет на 4,4% (10 223 рубля), для детей — на 4% (12 444 рубля). По стране величина на трудоспособных граждан и пенсионеров будет установлена больше — 13 026 рублей и 10 227 рублей соответственно. Для детей, напротив, меньше, чем на Южном Урале — 11 592 рубля.

С 2021 года размер прожиточного минимума в регионах привязан к среднедушевым доходам. Он составляет 44,2% от этой суммы.

«В соответствии с действующим федеральным законодательством для определения величины прожиточного минимума в регионе на 2022 год мог применяться темп роста прожиточного минимума в целом по стране, который составил 102,5%, либо прогнозируемый индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) — 104%. Для поддержания и улучшения уровня жизни в регионе при расчете мы выбрали второй вариант. В результате мы получили рост прожиточного минимума по всем категориям», — отмечает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Прожиточный минимум отражает стоимость потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, непродовольственные товары, услуги, в том числе ЖКХ. Показатель оценивает нуждаемость граждан в мерах государственной социальной поддержки, в том числе ежемесячном пособии на ребенка в возрасте до трех лет, выплатах на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, учитывается при определении социальной доплаты к пенсии.