В Троицком районе прокуратура нашла небезопасную для детей школу

Надзор подал исковое заявление в суд

Представители прокуратуры Троицкого района Челябинской области организовали проверку соблюдения требований законодательства о физической культуре и спорте в образовательных учреждениях. Внимание сотрудников ведомства привлекло Кварцитная школа.

Во время проверки, представители прокуратуры обнаружили, что в спортивном зале школы нет раздевалок, оборудованных индивидуальными шкафами и скамейками. Также в зале нет помещения для хранения спортивного инвентаря. Помимо этого выяснилось, что система вентиляции требует замены, а обязательных эвакуационных выходов в соответствии с техническим регламентом в зале нет.

«После проверки директора "Кварцитной СОШ" привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства" и по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности"», — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, которое обязует образовательное учреждение провести капитальный ремонт спортзала, а также устранить проблему отсутствия пожарной безопасности. Троицкий районный суд удовлетворил требования.

Автор: Степан Тимощук