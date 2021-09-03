Челябинцы пожаловались на очистку реки Миасс

В центре города тину бросили на берег

Жители Челябинска не довольны качеством работ по очистке реки Миасс в центре города. Южноуральцев возмущает, что вид с набережной омрачает неубранная тина и заросли травы. Об этом местная жительница написала в официальном сообществе мэрии «ВКонтакте». Но в министерстве экологии региона пояснили, что уборка еще продолжится.

По словам челябинки Анастасии Вагановой, работники, ответственные за уборку реки, собранный со дна мусор бросают обратно в воду.

«Водоросли и ил, поднятые со дна, просто скинули в кучу на углу возле Цирка. Это все гниет и стекает обратно в реку, а потом и вовсе по ней обратно расползется», — написала Анастасия в комментариях в официальном сообществе администрации Челябинска.

По мнению горожанки, принимать работы, выполненные столь некачественно, незаконно.

«Это растрата бюджетных средств. Прошу провести прокурорскую проверку на предмет приемки некачественных работ по уборке реки. В случае если прокуратура установит нарушения, прошу передать материалы по подследственности с целью привлечения к ответственности», — резюмировала Анастасия.

Недовольной жительнице Челябинска ответила пресс-служба Минэкологии региона. В ведомстве считают, что работы по очистке реки еще не закончены, поэтому возмущения преждевременны.

«Работы по очистке от бытового мусора и поддержанию удовлетворительного эстетического состояния акватории реки Миасс в черте города Челябинска на участке от плотины пруда Коммунар до моста по ул. Братьев Кашириных будут проводиться по октябрь 2021 г. включительно. В связи с чем говорить о результатах выполненных работ еще очень рано. С уважением, пресс-служба», — подчеркнули в Минэкологии.

Напомним, в Челябинской области проходит всероссийская акция «Вода России»,– волонтеры расчищают берега и дно водоемов региона от мусора.