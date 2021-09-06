В Челябинске временный светофор от Сада камней к набережной за «Мегаполисом» установят к 17 сентября

Ранее соответствующее поручение давала мэр Наталья Котова

В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой временный светофор на улице Красной в районе ТРК «Мегаполис» и Сада камней установят до 17 сентября. В 2022 году переход будет выполнен в окончательном варианте, сообщил сегодня, 6 сентября, на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«По вашему поручению проработан вопрос установки светофора на улице Красной между „Мегаполисом“ и Садом камней. До 17 сентября будет организован регулируемый пешеходный переход во временном варианте, в дальнейшем после детальной проработки схемы организации движения и благоустройства в 2022 году он будет выполнен в окончательном варианте», — доложил чиновник.

По его словам, в 2022 году планируется благоустройство прилегающей территории у дворца спорта «Юность», поэтому необходимо будет решать этот вопрос в комплексе с благоустройством, количеством полос на дороге и их шириной. Наталья Котова поручила проработать эту тему с главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым.