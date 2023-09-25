В Челябинской области проводят обучение управленцев по развитию промышленности

На Южном Урале в пилотном режиме организовали бизнес-стажировку для руководителей предприятий

В Челябинске стартовала бизнес-стажировка для выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров. Регион в числе первых, где организованы такие мероприятия. Директора и собственники компаний из шести субъектов РФ уже приняли участие в бирже контактов. В программе стажировки также визиты на предприятия Челябинской области. Основная цель посещения нашего региона — развитие компетенций и кооперации, сообщает корреспондент информационного агентства «Первое областное».

Челябинская область наряду с Калужской областью, Санкт-Петербургом и Республикой Башкортостан стала пилотным регионом, где в 2023 году проводятся стажировки для выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров. В Челябинск приехали руководители компаний из Башкирии, Белгородской, Кировской, Пензенской и Свердловской областей. Среди участников и местные директора и владельцы организаций. За несколько дней все они смогут обменяться опытом, изучить производственные процессы, обменяться контактами, найти новых партнеров, заключить предварительные соглашения по совместной работе. Челябинская область попала в число пилотных регионов благодаря активной позиции правительства.





«Отбор начался с опроса в 63 регионах, где проводится президентская программа, о том, кто заинтересован в приеме межрегиональных стажировок. Проявили интерес почти 15 регионов. Из тех, кто заявился и предоставил презентации, рассказал о сильных сторонах, выбрали четыре региона. Была потребность провести стажировку по промышленности, и Челябинская область выглядела для этого наиболее выигрышно. Нашим участникам есть что показать здесь. Цель стажировок — кооперация. Она всегда взаимовыгодна. Могут быть поставки итоговой продукции или комплектующих. Кроме того, обмен информацией важен в текущих условиях, когда приходится искать новых поставщиков комплектующих»,— поясняет заместитель директора Федерального ресурсного центра Анастасия Павлова.

Бизнес-стажировка на Южном Урале посвящена промышленности. Поэтому гости из других регионов побывают на челябинском часовом заводе «Молния», предприятиях промышленной группы «Конар», стекольном заводе «Модерн гласс», Челябинском компрессорном заводе, автозаводе «Урал».

«Очень важно, что выбранные для посещения предприятия — это участники национальных проектов „Производительность труда“ и „Туризм и индустрия гостеприимства“. Они открывают свои производственные площадки, демонстрируют безопасность с точки зрения производства, популяризируют профессии. Одновременно они готовы к развитию новых направлений деятельности и расширению производств. Это активные инвесторы. Для стабильности производств важна узнаваемость. Участники бизнес-стажировки расскажут в своих регионах о наших предприятиях, их программах для своих сотрудников, проектах по развитию городской среды, когда они несут социальную ответственность. Это поможет изменению имиджа Челябинской области и трудовой миграции, когда люди захотят у нас жить и работать»,— отмечает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.





Во время открытия стажировки состоялась биржа контактов. Участники смогли пообщаться между собой и с представителями предприятий региона. Презентации устроили ЧКПЗ, ЧТЗ, «СпецАгрегат», Челябинский цинковый завод, «Сантехурал», Чебаркульский рыбозавод, IT-Park74. Они рассказали и о продукции, и о поддержке кадров. Биржу контактов посетили также челябинские выпускники президентской программы.

«Я проходила президентскую программу в 2020—2021 годах. В течение года нас учили управлению, финансовой грамотности, работе с сотрудниками. Мы рассматривали разные аспекты взаимодействий с точки зрения менеджмента. Это дало ряд преимуществ. Смогли в реальной практике применить все полученные навыки. В дальнейшем наработали новую базу знакомств. Поэтому у нас теперь больше точек соприкосновения с разными компаниями нашего города. Нынешняя стажировка — хороший повод усилить связи между компаниями по всей стране»,— говорит руководитель IT-Park74 Алена Коломейская.

В заключительный день бизнес-стажировки участники подведут итоги. Каждый выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров получит сертификат. Гости из других регионов надеются максимально воспользоваться возможностью получить новый опыт и обзавестись полезными контактами.





«Мы занимаемся разработкой программ для управления производственными процессами. Чтобы понимать, как их лучше организовать, важно собрать информацию и узнать опыт, познакомиться с тем, как такие системы уже работают на предприятиях, какие есть проблемы, где мы можем помочь с увеличением производительности. Еще одна цель участия в стажировке — знакомства и обмен опытом. Сама президентская программа помогла получить знания по менеджменту, пообщаться с директорами предприятий, представителями банков и администрации, узнать о мерах поддержки, обзавестись связями»,— рассказывает гендиректор компании по разработке программного обеспечения из Пензы Дмитрий Дубовик.

Бизнес-стажировка в четырех пилотных регионах проводится в тестовом режиме. Организаторы проведут опрос участников сразу после выездных мероприятий и через полгода, чтобы узнать о впечатлениях и долгосрочных проектах. После этого примут решение, нужно ли продолжать такие стажировки.