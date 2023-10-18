Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 11,8%

Показатель увеличился за 8 месяцев этого года

В Челябинской области с января по август этого года индекс промышленного производства вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам совещания главы региона Алексея Текслера с членами правительства и главами муниципалитетов.

«В части роста обрабатывающих производств динамика составила 14,5% в сопоставимых ценах», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства промышленности региона, за семь месяцев этого года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 11,3% по сравнению с январем — июлем 2022.

По данным экспертов Банка России, в регионе наблюдается увеличение выпуска металлургической продукции. На это повлияло расширение внутреннего спроса на холоднокатаный прокат и прокат с оцинкованным и полимерным покрытием. Кроме того, стабильный рост и высокая загрузка связаны с кратно возросшим гособоронзаказом.