Молодые управленцы УрФО собрались на новый сезон конкурса «Реформация»

В этот раз он будет посвящен теме «Общество»

В Уральском федеральном округе стартовал второй сезон конкурса «Команда Урала. Реформация». Его участники — молодые управленцы — на этот раз будут строить диалог с бизнесом и НКО, выявлять потребности аудитории и работать с ней. С конкурсантами встретился полномочный представитель президента Владимир Якушев, сообщает аппарат полпредства в УрФО.

«Как и в первом сезоне, образовательные модули пройдут во всех шести регионах Уральского федерального округа: участники будут общаться с опытными наставниками и знакомиться со спецификой субъектов УрФО. Программа обещает быть интересной и насыщенной. Приглашаю всех управленцев попробовать свои силы в проекте!» — обратился к жителям УрФО Владимир Якушев.

Заявки принимаются до 5 декабря. Этот сезон будет посвящен теме «Общество». Участникам предстоит тестирование и управленческая диагностика. В феврале 2024 года победители смогут пройти обучение по программе профессиональной переподготовки РАНХиГС.

Один из шести образовательных модулей конкурса пройдет в Челябинске. Он состоится в августе 2024 года и будет посвящен политическим коммуникациям в выборном процессе.