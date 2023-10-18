Ревизоры проверят расходы на помощь в трудоустройстве инвалидов в Челябинской области

Специалисты изучат, какие сложности возникают при приеме на работу людей с ограниченными возможностями

Ревизоры приступили к плановой проверке Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области и предприятий, получающих субсидии из регионального бюджета на трудоустройство инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.



Специалисты КСП области проверят количество проводимых мероприятий в рамках государственных программ «Содействие занятости населения» и «Доступная среда» и их финансирование.

Ревизоры займутся проверкой показателей, которые характеризуют занятость инвалидов, а также принимаемых мер по содействию в их трудоустройстве. Специалисты также выясняют, с какими сложностями сталкиваются при приеме на работу жители региона с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в регионе живет 82,5 тысячи инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают 21,1 тысячи человек. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что имеющиеся вакансии подходят не всем, и рассказала о способе решения этой проблемы.



Служба исследований hh.ru ранее сообщила о росте числа вакансий с отметкой «Доступно людям с инвалидностью». В прошлом году их было 628, в сентябре этого года их число увеличилось до 1278.

Кроме того, общественники разработали законопроект для поддержки бизнесменов, сотрудники которых получили инвалидность. Инициатива предполагает внесение поправок в федеральный закон «О занятости». Если его примут, предприниматели будут получать субсидии из бюджета страны на обустройство нового рабочего места для инвалидов, в том числе служивших в зоне СВО. Сумма позволит компенсировать часть расходов.