В городе Салават (Республика Башкортостан) завершился финальный этап Всероссийской летней Спартакиады инвалидов по плаванию. Хорошие результаты среди глухих спортсменов показали южноуральские пловцы, которые стали серебряными призерами в командном зачете, сообщает региональный Минспорта.

Героем соревнований стал челябинец Марк Бубякин, который выиграл пять золотых медалей. Он уверенно победил в следующих видах: 50 м (вольный стиль), 200 м (на спине), 200 (комплексное плавание), 200 м (вольный стиль), 100 м (на спине).

Кроме того, южноуральские спортсмены завоевали еще восемь наград: две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Также челябинские пловцы заняли первое место в эстафете 4×100 м (комплексное плавание) и второе место в заплыве х 200 м (вольный стиль).

Добавим, что ранее в Йошкар-Оле завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Челябинская спортсменка Валерия Шабалина выиграла шесть золотых медалей, победив во всех видах программы, в которых приняла участие.