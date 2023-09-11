В Челябинске прокуратура помогла мальчику-инвалиду поступить в 10‑й класс

Ребенка неправомерно выгнали из родной школы

Прокуратура Советского района Челябинска заступилась за школьника, которого не взяли в десятый класс. Надзорное ведомство обязало директора зачислить юношу в старшую школу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Мама школьника рассказала, что мальчик с первого класса учился в одной и той же школе № 121. После того как ребенок окончил 9-й класс, женщина подала заявление на зачисление в 10-й класс, но ей отказали. Прокуратура согласна, что отказ неправомерный.

«Существует постановление Конституционного суда, в котором сказано: если ребенок освоил программу основного общего образования, то есть получил аттестат после 9-го класса, пусть даже с тройками, и не достиг возраста 18 лет, он имеет право получать углубленное или профильное образование в этой же школе. Подчеркну еще раз: в этой же школе», — рассказала ИА «Первое областное» старший помощник прокурора Челябинска Дарья Белкова.

Директору школы внесено представление об устранении нарушений. В итоге юноша был все же зачислен в десятый класс.

Ранее мы рассказывали подробно о правилах зачисления и поступления в 10-й класс. Для детей, которые уже учились в выбранной школе, и для детей, которые поступают в школу со стороны, действую разные правила зачисления.

