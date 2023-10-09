Ирина Гехт предложила работодателям передать НКО часть квот для инвалидов

Это вовлечет людей с ограниченными возможностями здоровья в социальную активность

В Челябинской области создано почти 8,1 тысячи рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Однако более 2,5 тысячи из них — около трети — остаются вакантными. Имеющиеся варианты трудоустройства подходят не всем, рассказала в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Политик также поделилась способом решения проблемы.

«656 инвалидов состоят на учете в службе занятости. Но предложенные вакансии подходят не всем: кому-то по состоянию здоровья, кому-то по требованиям со стороны работодателя или по другим причинам», — заметила Ирина Гехт.

Всего в регионе живет 82,5 тысячи инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают 21,1 тысячи человек. Квоты для приема на работу инвалидов есть почти в 2,5 тысячи организаций. Работодатели получают различные виды субсидий, однако уровень заполняемости квотированных вакансий далек от 100 процентов.

Ирина Гехт рассказала, что в рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений разрабатывает меры, которые позволят трудоустроить большее количество инвалидов.

Решением может стать сохранение объема квот на прежнем уровне и одновременное стимулирование работодателей передавать свои квоты другим. В том числе, общественным организациям или предприятиям, на которых трудятся инвалиды.

«Люди смогут заниматься общественной работой за зарплату. Таким образом можно, например, привлекать возвращающихся с СВО бойцов с инвалидностью к патриотической деятельности. Это цивилизованный вариант вовлечь людей с ограниченными возможностями здоровья в социальную активность», — написала первый вице-губернатор Челябинской области.