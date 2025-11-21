В Челябинской области прогнозируют увеличение турпотока на 5% в зимний сезон

На местные горнолыжные курорты ожидается более 350 тысяч поездок

Ежегодно растет число туристов, выбирающих для отдыха Челябинскую область. В январе — октябре регион посетили 1,5 миллиона туристов. Ожидается более 350 тысяч поездок на местные горнолыжные курорты в зимний сезон. Это на 5% больше по сравнению с 2024 годом, сообщила начальник главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина в интервью «Центру управления регионом» (ЦУР).

В среднем туристы останавливаются на отдых на Южном Урале на три дня и более, то есть выбирают многодневный туризм, что подтверждает: путешественникам Челябинская область сегодня интересна.

«Наш регион привлекателен для отдыха и путешествий круглый год. Летом — это озера и национальные парки, исторические места и гастротуры, зимой — горнолыжные курорты, термальные источники, такой более активный зимний отдых. Уже 5 ноября зимний сезон открыл горнолыжный курорт „Абзаково“, затем часть трасс запустила „Солнечная долина“. Растет поток туристов в регион», — уточнила Анастасия Понькина.

По ее словам, в этом сезоне ожидается прирост турпотока в ГЛЦ минимум на 5%, что составит более 350 тысяч поездок.

«Нацпроект „Туризм и гостеприимство“ позволил создать в регионе новые гостиничные номера, в том числе в менее раскрученных локациях — это Аргази, Кумкуль, где сегодня размещены всесезонные комфортабельные номера. Область готова к принятию большого числа туристов»,— считает она.

Средний чек за номер в гостинице либо в санатории не будет сильно отличаться от прошлогоднего. При этом в регионе появилось много новых туристических маршрутов, туров выходного дня, которые будут интересны большому числу отдыхающих.

«Мы продолжаем в области развивать гастрономический туризм. Для нас важно показать аутентичную кухню — уральские пельмени, посикунчики, варенье из местных ягод. Запускаем новую программу „Туристический центр города“, согласно которой будут обустраиваться центры муниципалитетов региона с целью раскрыть их историческое наследие, подчеркнуть уникальность городов Челябинской области», — сказала Анастасия Понькина.

Активное развитие в последние годы в регионе получил промышленный туризм, когда у путешественников появляется возможность посетить производственные цеха, ознакомиться с работой домен, станков и сталеплавильных машин.